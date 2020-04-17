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İstanbul'da pazar denetiminde ilginç tepki: "Çürük koyuyorlar"

Kağıthane'de kurulan semt pazarında vatandaşların "sosyal mesafe" kuralına uymadığı ihbarını alan polis ve zabıta ekipleri denetim gerçekleştirdi.

17.04.2020 09:55 | Son Güncelleme: 17.04.2020 09:55
İstanbul'da pazar denetiminde ilginç tepki:
Kağıthane 'de kurulan semt pazarında vatandaşların "sosyal mesafe" kuralına uymadığı ihbarını alan polis ve zabıta ekipleri denetim gerçekleştirdi. Pazarda megafonla uyarıda bulunan ekipler, yasak olduğu halde seçerek ürün almaya çalışan vatandaşları engelledi. Duruma tepki gösteren kadın, "Çürük koyuyorlar" dedi.
Türkiye korona virüs ile dört bir koldan savaşırken, pazara çıkan vatandaşların getirilen yasaklara uymaması pes dedirtti. İstanbul 'da hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşların pazarlara akın ettiği ve geçtiğimiz haftaya oranla pazarların daha dolu olduğu görüldü. Korona virüs tedbirleri kapsamında pazarlarda "seçmece ürün" yasağına rağmen vatandaşların ürünleri tek tek eliyle seçmesi ve tezgahların önünde sosyal mesafe kuralının hiçe sayılması dikkat çekti.
PAZARDA MEGAFONLA SOSYAL MESAFE UYARISI
Seyrantepe'de alışverişe gelenlerin sosyal mesafe kuralına uymadığı yönünde ihbarlar alan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipler Amirliği ve Kağıthane Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazarda denetim gerçekleştirdi. Vatandaşları megafonla uyaran polis ekipleri, sosyal mesafeye uymalarını istedi. Maske takmayan vatandaşları da tek tek uyaran polis, alışverişlerini hızlıca yaparak evlerine gitmelerini söyledi.
Denetimlerde pazarcı esnafını da uyaran ekipler, vatandaşlara istedikleri ürünleri kendilerinin vermesini söyledi. Ancak uyarılara rağmen eliyle muz seçmeye çalışan bir kadın, ekipler tarafından son anda fark edilerek engellendi. Kadın bunun üzerine, "Çürük koyuyorlar" diyerek tepki gösterdi. Diğer bir tezgahtan alışveriş yapan vatandaş ise küçük bir leğene seçerek salatalık koyunca zabıta ekipleri tarafından engellendi. Zabıta ekipleri gün boyu uyarılarını sürdürdü.
Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını devam edeceği öğrenildi.
( Doğan Can Cesur/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Kağıthane, İstanbul, Zabıta, Güncel
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