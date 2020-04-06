İstanbul'da pazar günü toplu taşımada yüzde 90'ı aşan oranda azalma
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, dün toplu taşıma kullanımda yüzde 90'ı aşan oranda azalma olduğunu duyurdu.
06.04.2020 12:28 | Son Güncelleme: 06.04.2020 12:28
Ongun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, toplu taşımaya ilişkin "2-8 Mart haftasına oranla pazar günü ulaşım verileri trendi" grafiğini paylaştı.
Murat Ongun, "İstanbul'un salgından en çok etkilenen il olması, #EvdeKal çağrılarına daha sıkı uyulması, 20 yaş altındaki vatandaşlara sokağa çıkma yasağı gelmesi ile şehrimizdeki toplu taşıma kullanımında ilk kez yüzde 90'ı aşan bir azalma olmuştur." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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