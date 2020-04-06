Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İstanbul'da pazar günü toplu taşımada yüzde 90'ı aşan oranda azalma

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, dün toplu taşıma kullanımda yüzde 90'ı aşan oranda azalma olduğunu duyurdu.

06.04.2020 12:28 | Son Güncelleme: 06.04.2020 12:28
İstanbul'da pazar günü toplu taşımada yüzde 90'ı aşan oranda azalma
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, dün toplu taşıma kullanımda yüzde 90'ı aşan oranda azalma olduğunu duyurdu.
Ongun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, toplu taşımaya ilişkin "2-8 Mart haftasına oranla pazar günü ulaşım verileri trendi" grafiğini paylaştı.
Murat Ongun, "İstanbul'un salgından en çok etkilenen il olması, #EvdeKal çağrılarına daha sıkı uyulması, 20 yaş altındaki vatandaşlara sokağa çıkma yasağı gelmesi ile şehrimizdeki toplu taşıma kullanımında ilk kez yüzde 90'ı aşan bir azalma olmuştur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Murat Ongun, İstanbul, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››İstanbul'da pazar günü toplu taşımada yüzde 90'ı aşan oranda azalma - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronayla başa çıkamayan Hindistan, trend vagonlarını hastaneye çevirdi Haberler
Koronayla başa çıkamayan Hindistan, trend vagonlarını hastaneye çevirdi
İcra takiplerinin durmasının ardından nafaka ile ilgili herkesin merak ettiği soruya yanıt geldi Haberler
İcra takiplerinin durmasının ardından nafaka ile ilgili herkesin merak ettiği soruya yanıt geldi
Korona yasağına takılan gelin ve damat, üst geçitte buluştu Haberler
Korona yasağına takılan gelin ve damat, üst geçitte buluştu
Cami avlusunda moda çekimi yapan kız kardeşlere polis ’Dur’ dedi Haberler
Cami avlusunda moda çekimi yapan kız kardeşlere polis "Dur" dedi
İBB salgın nedeniyle sosyal yardım miktarını 401 milyon liraya arttırdı Haberler
İBB salgın nedeniyle sosyal yardım miktarını 401 milyon liraya arttırdı
Koronavirüs sebebiyle İstanbul’da ulaşım tarihinde bir ilk gerçekleşti Haberler
Koronavirüs sebebiyle İstanbul'da ulaşım tarihinde bir ilk gerçekleşti
Koronavirüs evliliğe de darbe vurdu! Boşanma taleplerinde rekor artış Haberler
Koronavirüs evliliğe de darbe vurdu! Boşanma taleplerinde rekor artış
Koronavirüs sonrası dünyayı neler bekliyor? İşte olası senaryolar Haberler
Koronavirüs sonrası dünyayı neler bekliyor? İşte olası senaryolar

Son Dakika Güncel Haberleri

14:02: İstanbul sahilleri sessiz - Haber 14:01: Bingöl'ün asırlık çınarları - Haber 14:00: BÜYÜKÇEKMECE'DE TIR POLİS ARACINA ÇARPTI, TEM KAPANDI - Haber 14:00: Suriyeli çocuk dilenciler, yasak dinlemedi - Haber 14:00: Mudanya Belediyesi pazarda maske dağıttı - Haber 13:59: Milli Eğitim Bakanlığı'nın "BİZDEN" isimli veli kuşağı, bugün saat 20'de TRT EBA'da yayınlanacak - Haber 12:51: İstanbul'da toplu taşıma kullanımı ilk kez yüzde 90'ı aşan azalış gösterdi - Haber 12:40: Korona nedeniyle şehir değiştiremeyen damat, gelini üst geçitten aldı - Haber 10:39: Salgınla mücadele bu şekilde çok zor! Mühürlenen kahvehane ikinci kez kepenk açtı - Haber 10:35: Salgın nedeniyle eve gitmeyen Trabzonlunun keyfi yerinde: Kadın dırdırından kurtuluyoruz - Haber 09:50: Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin - Haberler 10:54: Fütüristler cevapladı: Koronavirüs sonrası dünyayı neler bekliyor? - Haberler