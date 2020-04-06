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İstanbul'da pazar günü toplu ulaşımı kullananlar yüzde 92 düştü

KORONAVİRÜS salgınından en çok etkilenen il olan İstanbul'da, pazar günü toplu ulaşım araçlarını kullananların sayısı yaklaşık yüzde 92 oranında düştü.

06.04.2020 14:53 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:53
İstanbul'da pazar günü toplu ulaşımı kullananlar yüzde 92 düştü

KORONAVİRÜS salgınından en çok etkilenen il olan İstanbul 'da, pazar günü toplu ulaşım araçlarını kullananların sayısı yaklaşık yüzde 92 oranında düştü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin(İBB) toplu ulaşım verilerine göre, 1 Mart 2020 Pazar günü toplu ulaşım araçları 4 milyon 592 bin 608 kez kullanılırken 5 Nisan 2020 pazar günü ise bu sayı 382 bin 492'ye düştü.

Geçen hafta pazar günü ise toplu ulaşım araçları 464 bin 102 defa kullanılmıştı. Bir haftada 81 bin 610'luk bir düşüş meydana geldi.

Toplu ulaşımı kullanımdaki azalışı İBB yetkilileri şöyle değerlendirdi: "İstanbul'un salgı'çağrılarına daha sıkı uyulması, 20 yaş altındaki vatandaşlara sokağa çıkma yasağı gelmesi ile şehrimizdeki toplu taşıma kullanımında ilk kez yüzde 90'ı aşan bir azalma olmuştur"


Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Güncel
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