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İstanbul'da Pazar gününden, Pazartesi gününe toplu ulaşım kullanımı yaklaşık 3 kat arttı

Yeni tip korona virüs salgını nedeni ile Pazar günü kimsenin sokağa çıkmadığı İstanbul'da dün toplu ulaşım kullanım oranı Pazar gününe oranlara yaklaşık 3 kat arttı.

31.03.2020 13:11 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:11
İstanbul'da Pazar gününden, Pazartesi gününe toplu ulaşım kullanımı yaklaşık 3 kat arttı
Yeni tip korona virüs salgını nedeni ile Pazar günü kimsenin sokağa çıkmadığı İstanbul 'da dün toplu ulaşım kullanım oranı Pazar gününe oranlara yaklaşık 3 kat arttı. İBB verilerine göre Pazar günü 464 bin 102 kişi tarafından kullanılan toplu ulaşım araçları, Pazartesi günü 1 milyon 124 bin 178 kişi tarafından kullanıldı.

Dünya genelince binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeni ile İstanbul'da bulunan vatandaşlar yetkili mercilerden gelen 'Dışarı çıkma, Evde kal' çağrısına uyarak hafta sonu dışarı çıkmamıştı. İstanbul'un meydanları boş kalmıştı. İBB verilerine göre İstanbul'da Pazar günü 464 bin 102 kişi toplu taşıma araçlarını kullandı. Bu sayı dün yaklaşık 3 kat artarak 1 milyon 124 bin 178 kişiye ulaştığı görüldü. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Güncel
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