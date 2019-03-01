İstanbul'da Perakende Fiyatlar Şubat'ta Yüzde 0.98 Yükseldi

Kaynak: DHA

İstanbul'da Şubat ayında perakende fiyatlar yüzde 0.98, toptan fiyatlar da yüzde 0.95 arttı. Gıdada aylık artış yüzde 1.45'i buldu.İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi 2019 Şubat ayı itibariyle yıllık, perakende fiyatlar yüzde 18.37, toptan fiyatlar da yüzde 23.00 arttı. Yıllık ortalama artışlar da, perakende fiyatlarda yüzde 15.23, toptan fiyatlarda yüzde 19.95 olarak gerçekleşti.İTO verilerine göre, Şubat ayında perakende fiyatlar bir önceki aya göre;- Sağlık ve Kişisel Bakım harcamalarında yüzde 3.06,- Kültür, Eğitim ve Eğlence harcamalarında yüzde 1.79,- Gıda harcamalarında yüzde 1.45,- Konut harcamalarında yüzde 0.68,- Ev Eşyası harcamalarında yüzde 0.34 artarken,- Giyim harcamalarında yüzde 1.27,- Ulaştırma ve Haberleşme harcamalarında yüzde 0.03 azaldı.- Diğer Harcamalar grubunda fiyat değişimi izlenmedi.Toptan fiyatlar ise aylık bazda bir önceki aya göre;- Madenler grubunda yüzde 3.48,- İnşaat malzemeleri grubunda yüzde 2.62,- İşlenmemiş maddeler grubunda yüzde 1.66,- Gıda maddeleri grubunda yüzde 1.40,- Yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 0.30,- Mensucat grubunda yüzde 0.11, artarken,- Kimyevi maddeler grubunda yüzde 4.04 azaldı. - İstanbul