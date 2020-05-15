İstanbul'da pes dedirten görüntü değişmedi

İstanbul Sancaktepe'de korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemlere uyulmadı.

15.05.2020 10:05 | Son Güncelleme: 15.05.2020 11:12
İstanbul Sancaktepe'de korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemlere uyulmadı. Caddelere akın eden vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe sayarken bazı vatandaşların maskesiz dolaşması ise dikkat çekti.
Sancaktepe'de havaların iyi olmasıyla çarşıya akın eden vatandaşlar, korona virüs salgınıyla mücadele etme kapsamında alınan önlemleri yok saydı. Maske takmayı ihmal eden bazı vatandaşlar, sosyal mesafe kuralını ise hiçe saydı. Adım atacak yer kalmayan Sancaktepe'nin merkezinde bazı vatandaşlar alışveriş yaparken, bazı vatandaşlar ise korona virüsü dikkate almayarak merdivenlerde dip dibe oturdu. Öte yandan kalabalık caddede bulunan bazı vatandaşların maske takmaması ise dikkat çekti.
(İHA) İstanbul’da pes dedirten görüntü değişmedi

Kaynak: İHA

Etiketler: Sancaktepe, İstanbul, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Eşinden yeni boşanan Buket Aydın’ın Emir Sarıgül’le fotoğrafı sosyal medyayı salladı Haber
Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı
Sedat Peker’i tehdit eden Güniz Akkuş gözaltında! Haber
Sedat Peker'i tehdit eden Güniz Akkuş gözaltında!
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 18’e yükseldi Haber
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 18'e yükseldi
Son Dakika: Nisan ayında merkezi yönetim bütçe açığı 43,2 milyar TL oldu Haber
Son Dakika: Nisan ayında merkezi yönetim bütçe açığı 43,2 milyar TL oldu
Son dakika: 81 ilde koronavirüs denetimi ve huzur uygulaması yapılacak Haber
Son dakika: 81 ilde koronavirüs denetimi ve huzur uygulaması yapılacak
Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi Haber
Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi
Arınç’tan, camilerden her gün dua ve salavat okunmasına tepki: Bu bir bidattır Haber
Arınç'tan, camilerden her gün dua ve salavat okunmasına tepki: Bu bir bidattır
Oyuncu Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor Haber
Oyuncu Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor
Haberler››Güncel››İstanbul'da pes dedirten görüntü değişmedi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:18: Başkan Seçer, kanalizasyon hattı çalışmalarını inceledi - Haber 12:18: Slovenya hükümeti ülkede "salgın" durumunu sonlandırdı - Haber 12:18: Sivas'ta devrilen traktörün sürücü öldü - Haber 12:17: Günler sonra dışarı çıkan gençler Kocaeli'de güneşli havanın tadını çıkartıyor - Haber 12:17: Tuşba Belediyesi yıllardır yaşanan altyapı sorununu giderdi - Haber 12:07: Son dakika: 81 ilde koronavirüs denetimi ve huzur uygulaması yapılacak - Haber 11:25: Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 18'e yükseldi - Haber 11:00: Sedat Peker'i tehdit eden Güniz Akkuş gözaltında! - Haber