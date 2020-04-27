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İstanbul'da pide fırınları denetlendi

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, ramazan dolayısıyla pide çıkarılan fırınları denetledi.

27.04.2020 17:30 | Son Güncelleme: 27.04.2020 18:24
İstanbul'da pide fırınları denetlendi
İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, ramazan dolayısıyla pide çıkarılan fırınları denetledi.
Eyüpsultan'daki fırınlarda yapılan denetimlerde, çalışanların maske ve eldiven kullanıp kullanmadığına bakıldı. Ayrıca pidelerin gramajlarını ölçen görevliler, sonrasında üretim bölümlerini kontrol etti.
Ekmek ve pidelerin üretildiği yerleri inceleyen görevliler, personeli de denetledi. Fırınlarda çalışanların hijyen eğitim sertifikasının olup olmadığına da bakıldı.
Zabıta personeli, fırın çalışanlarını, ürünü verdikleri el ile parayı aldıkları elin aynı olmaması konusunda uyardı.
Sosyal mesafe uyarısı
Sultanbeyli'de kaymakamlık, zabıta ve polis ekiplerinin katılımıyla yapılan denetimlerde sosyal mesafe ve temas konusunda işletmeciler ile vatandaşlar bilgilendirildi.
Zeytinburnu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Zeytinburnu Belediyesi Zabıta ekipleri, ilçedeki fırınlarda yaptıkları denetimlerde fırıncıları, sosyal mesafe kurallarına uyma, hijyen, maske ve eldiven kullanılması ile para üstünü ve unlu mamülleri farklı kişilerin vermesi konusunda uyardı.
Ekipler, denetimlerde, iftardan 2 saat önce ekmek ve pide üretiminin durdurulması konusunda fırıncılara hatırlatmada bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: Zeytinburnu, İstanbul, Zabıta, Güncel, Haber
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