İstanbul'da PKK operasyonu: 10 kişi 10 kilogram patlayıcı ile yakalandı

Ali ABLAY/İSTANBUL, (DHA9) İSTANBUL'da PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda toplam 10 kişi, 10 kilogram patlayıcıyla yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütünün sözde 'özel kuvvetler' örgüt üyelerine verilen eğitimi aldığı belirlenen ve Suriye uyruklu kişiler adına düzenlenmiş kimlikler taşıdığı belirlenen 2 kişi tespit edildi.

Eylem hazırlığında olduğu tespit edilen şüpheliler, takibe alındı. A.S.L. adlı kadın ile M.K. adlı erkek teröristin bağlantılarını belirleyen polis operasyon düzenledi. Başakşehir ve Gaziosmanpaşa'da 5 farklı adrese yapılan operasyonda takipteki A.S.L ve M.K ile birlikte

A.H., H.H., M.H., S.H., G.H., F.H., B.C., M.A. gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte toplam 10 kilogram patlayıcı madde, tetikleyici, fünye, 2 tabanca, şarjör, fişek ve tabancalara ait susturucular ele geçirildiği kaydedildi.