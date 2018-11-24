İstanbul'da PKK Operasyonu: 12 Gözaltı

İstanbul DHA
- İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.
27 Kasım'da örgütün sözde kuruluş yıldönümü olduğu bahanesiyle molotof kokteylli, EYP'li saldırı eylemi arayışında olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 6 ilçede 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğüne götürülen şüphelilerin sorgusu devam ediyor.
PKK,İstanbul
24 Kasım 2018 Cumartesi 12:40