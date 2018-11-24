24 Kasım 2018, 12:40
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İstanbul'da PKK Operasyonu: 12 Gözaltı

İstanbul

İstanbul DHA - İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

İstanbul DHA - İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

27 Kasım'da örgütün sözde kuruluş yıldönümü olduğu bahanesiyle molotof kokteylli, EYP'li saldırı eylemi arayışında olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 6 ilçede 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğüne götürülen şüphelilerin sorgusu devam ediyor. PKK,İstanbul
24 Kasım 2018 Cumartesi 12:40