İSTANBUL'DA PKK OPERASYONU 4 GÖZALTI
İSTANBUL'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
10.06.2020 13:06 | Son Güncelleme: 10.06.2020 14:01
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKKKCK - PYDYPG terör örgütü faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; geçmiş dönemlerde, Suriye'de terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikten sonra illegal yollardan Türkiye'ye girdiği belirlenen kişilere yönelik operasyon başlattı. Yapılan operasyonda 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Polisin şüphelilere yönelik operasyonlarının devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: DHA