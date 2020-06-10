İSTANBUL'DA PKK OPERASYONU 4 GÖZALTI

İSTANBUL'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

10.06.2020 13:06 | Son Güncelleme: 10.06.2020 14:01
İSTANBUL'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKKKCK - PYDYPG terör örgütü faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; geçmiş dönemlerde, Suriye'de terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikten sonra illegal yollardan Türkiye'ye girdiği belirlenen kişilere yönelik operasyon başlattı. Yapılan operasyonda 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Polisin şüphelilere yönelik operasyonlarının devam ettiği öğrenildi. İSTANBUL’DA PKK OPERASYONU 4 GÖZALTI

Kaynak: DHA

Etiketler: PKK, Güncel, Haber

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