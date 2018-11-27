İstanbul'da PKK'ya Operasyon: 23 Gözaltı

İstanbul
'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, eylem hazırlığında oldukları belirlenen 23 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube ekipleri, 27 Kasım'da örgütün sözde kuruluş yıl dönümü olduğu gerekçesiyle kent genelinde molotofkokteyli ve el yapımı patlayıcılarla saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bazı PKK üyelerini belirledi. Ardından bu sabah 10 ayrı ilçede 28 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonda 23 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, yasaklı yayınlar ve dijital malzemeler ele geçirildi. Terör polisi tarafından gözaltına alınan şüpheliler, Vatan Caddesi
'nde bulunan Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor.
(İHA)
PKK,İstanbul