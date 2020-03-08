İstanbul'da polis engeli, Aydın'da maç: Fotoğraflarla Türkiye'de 8 Mart Kadınlar Günü
İstanbul'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Taksim Meydanı'nda toplanarak İstiklal Caddesi'de "Feminist Gece Yürüyüşü" sloganıyla yürüyüş yapmak isteyen gruplara izin verilmedi.
08.03.2020 23:31 | Son Güncelleme: 08.03.2020 23:31
İstanbul 'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Taksim Meydanı'nda toplanarak İstiklal Caddesi'de "Feminist Gece Yürüyüşü" sloganıyla yürüyüş yapmak isteyen gruplara izin verilmedi.
İstanbul Valiliğinin kararı doğrultusunda polis, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne çıkan yolları araç ve yaya trafiğine kapattı.
İstanbul Valiliğinin kararı doğrultusunda polis, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne çıkan yolları araç ve yaya trafiğine kapattı.
Kaynak: Euronews.com
Haberin Videosu :İstanbul'da polis engeli, Aydın'da maç: Fotoğraflarla Türkiye'de 8 Mart Kadınlar Günü
Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, İstiklal Caddesi, İstanbul, Polis, Dünya
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