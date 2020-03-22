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İstanbul'da polis sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlıları uyardı

Korona virüs nedeniyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara Sokağa Çıkma Yasağı'nın uygulanmasının ardından İstanbul Kasımpaşa'da yasağa uymayan yaşlıları polis ekipleri uyardı.

22.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 22.03.2020 12:01
İstanbul'da polis sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlıları uyardı
Korona virüs nedeniyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara Sokağa Çıkma Yasağı'nın uygulanmasının ardından İstanbul Kasımpaşa 'da yasağa uymayan yaşlıları polis ekipleri uyardı. Polisin "65 yaş üstü vatandaşlarımız evlerinize gidin" anonsunun ardından bazı yaşlılar evlerine giderken, işportacı bir yaşlı ise polisle tartıştı. Ekipler, yaşlı vatandaşa bir iş yerinde yemek veren esnafa da paket servis yapmalarını söyledi.
Dünyayı saran korona virüs nedeniyle Türkiye'de yetkililer tarafından alınan önlemler gün geçtikçe daha da sıklaşıyor. Son olarak 65 yaş üstü ve özellikle kronik rahatsızlığı olan hastaların 24.00'den itibaren dışarıya çıkmasının yasaklanmasının ardından İstanbul adeta hayalet şehre döndü. Ancak Beyoğlu Kasımpaşa'da 65 yaş üstü yaşlılar bu yasağa uymadı. İhbar üzerine Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ve Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliği görevlileri, yasağa uymayanları uyarmak için semte geldi. Cami avlusunda ve sokaklarda oturan yaşlıların yanına giden polis, onları evlerine gitmeleri için tek tek uyardı. Polisin "65 yaş üstü vatandaşlarımız evlerinize gidin" anonsunun ardından bazı yaşlılar evlerine gitti.
YAŞLI İŞPORTACI POLİSLE TARTIŞTI
Öte yandan, uyarılar esnasında yaşlı bir işportacı, polisin 'tezgahı kapat' uyarısı üzerine tartışmaya başladı. Polisin kimlik üzerinden yaş kontrolü yaptığı uyarılar kapsamında polis, bir iş yerinde oturan yaşlı vatandaşın yemek yediğini gördü. Bunun üzere esnafa paket servis yapması konusunda uyarıda bulunan polis, yemek almak işin dışarıya çıkan yaşlılara ilgili telefonları aramaları durumunda yemek servisinin yapıldığını belirtti.
"YAŞLILAR BİZE SAYGI GÖSTERSİN"
Polisin uyarısı hakkında konuşan vatandaşlar, "Yaşlılar dışarıdalar, yasağa uymuyorlar. Polis hepsini topluyor, uyarıyor. Bence evde kalsınlar, çıkmamaları daha sağlıklı. Yaşlılar bize saygı göstersin" dedi.
(Doğan Can Cesur/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Kasımpaşa, İstanbul, Polis, Güncel

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