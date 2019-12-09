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İstanbul'da, polise rüşvet teklif eden 2 şüpheli tutuklandı

Fatih ilçesinde, polis ekiplerine rüşvet teklif eden 2 şüpheli tutuklandı.

09.12.2019 10:52 | Son Güncelleme: 09.12.2019 11:10İstanbul'da, polise rüşvet teklif eden 2 şüpheli tutuklandı
Fatih ilçesinde, polis ekiplerine rüşvet teklif eden 2 şüpheli tutuklandı.
Fatih Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 'ta Nişanca Mahallesi'nde bir adresin randevuevi olarak kullanıldığı yönündeki bilgi üzerine çalışma başlattı.
Adresi takibe alan ekipler, evden çıkan A.Ö. ve M.K'yi durdurdu. Şüpheliler, adrese 200 lira karşılığında fuhuş amaçlı gittiklerini itiraf etti.
Burada çalıştırıldığı belirlenen Azerbaycan uyruklu Z.H'yi telefonla arayan ve kendisini "Ebru" olarak tanıtan şüpheli, eve giden görevli memurlara 10 bin lira verilerek şüphelilerin bırakılmasını talep etti.
Aracı olduğu belirlenen bu kişiyle telefonla görüşen polis, rüşvete ikna olmuş gibi davranarak Yedikule Mahallesi'ndeki buluşma noktasına gitti. Burada kendisini "Ebru"nun gönderdiğini söyleyen Celal Y. ile parayı verdiğini ifade ettiği Mehmet E. gözaltına alındı.
Celal Y. ve Mehmet E, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede, "fuhşa aracılık, yer temini ve zorlama ile görevli memura rüşvet verme" suçlarından tutuklandı.
Polisin kendisini "Ebru" olarak tanıtan şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışması sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü, Aralık, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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