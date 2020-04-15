Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

İstanbul'da polisin dur ihtarına uymayan şüpheli şahıslar drone yardımıyla yakalandı

İstanbul'da Yunus diye tabir edilen motosikletli ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan bir otomobili havadan drone ile de desteklenen kovalamaca sonucu yakaladı.

15.04.2020 10:30 | Son Güncelleme: 15.04.2020 10:32
İstanbul 'da Yunus diye tabir edilen motosikletli ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan bir otomobili havadan drone ile de desteklenen kovalamaca sonucu yakaladı. Otomobilden poşetle uyuşturucu madde atan şahısların çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi. Şahıslara ayrıca maske takmamaktan dolayı para cezası kesilirken, şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.
İddiaya göre Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı Yunus ekipleri, Fatih Mahallesinde seyir halinde gördükleri 34 KV 7518 plakalı bir otomobilden şüphelenerek, kontrol etmek için amaçlı durdurulmak istedi. Ancak araç 'dur' ihtarına uymayarak, ani bir manevrayla Mescit Sokak istikametine kaçtı. Aracın peşine takılan ekipler, siren ve megafon ile 'dur' ihtarını tekrarladı. Buna rağmen kaçmaya devam eden araçtan poşetle bir cisim atıldı. Bunun üzerine takibe devam eden ekiplere polis drone'u havadan destek verdi. Polisler kovalamaca sonrası aracı Poyraz Sokak üzerinde durdurdu. Araçtaki H.A., Y.O. ve Y.K. indirilerek, yere yatırıldı ve tedbir amaçlı kelepçelendi. Ekipler, yerde kelepçeli şahısların üzerini aradı. Belirlendi
Bu arada, araçtan atılan poşet de sokakta bulundu ve 22 gram uyuşturucu madde olduğu. Aracın içinde yere dökülmüş vaziyette ve Y.K.'nın üzerinde bir miktar uyuşturucu tespit edildi. Uyuşturucu maddenin bonzai olabileceği öğrenildi.
SUÇ KAYITLARI KABARIK
Şahısların yapılan incelemesinde uyuşturucu kullanmaktan hırsızlığa, trafiği tehlikeye düşürmekten taksirle adam öldürmeye, mala zarar vermeden cinsel taciz tacize kadar birçok suç kaydı tespit edildi. Ayrıca, Y.K.'nın "kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık" suçundan arandığı belirlendi.
Şahıslara, "dur ihtarına uymamak", "emniyet kemeri takmamak", "trafiği tehlikeye sokmak" suçlarından işlem yapıldı. Ayrıca, 3 şahsa "maske takmamak"tan toplamda 9 bin 540 TL idari para cezası uygulandı. Zanlılar, gerekli yasal işlem ve incelemeler için Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ne teslim edildi.
(İHA) İstanbul’da polisin dur ihtarına uymayan şüpheli şahıslar drone yardımıyla yakalandı

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Tartışma yaratan tabloya Bilim Kurulu üyesi açıklık getirdi Haberler
Tartışma yaratan tabloya Bilim Kurulu üyesi açıklık getirdi
Ekibiyle laboratuvara kapanan Türk profesörden yeni açıklama: 23 Nisan’da tüm dünya görecek Haberler
Ekibiyle laboratuvara kapanan Türk profesörden yeni açıklama: 23 Nisan'da tüm dünya görecek
Hatay’da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Haberler
Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor Haberler
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor
Hadise’yle aşk yaşayan Kaan Yıldırım, anne ve babasını sildi Haberler
Hadise'yle aşk yaşayan Kaan Yıldırım, anne ve babasını sildi
Bu ilçede korona vakası yok! Alınan tedbirler sık sık denetleniyor Haberler
Bu ilçede korona vakası yok! Alınan tedbirler sık sık denetleniyor
Acun, oyuna çıkmayan Nisa’ya resti çekti: Kimseyi zorla tutmuyoruz Haberler
Acun, oyuna çıkmayan Nisa'ya resti çekti: Kimseyi zorla tutmuyoruz
Ne kadar süre daha maske takacağız? ABD’li uzman cevap verdi Haberler
Ne kadar süre daha maske takacağız? ABD'li uzman cevap verdi
Haberler ›› Güncel ››İstanbul'da polisin dur ihtarına uymayan şüpheli şahıslar drone yardımıyla yakalandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:37: Altan Erkekli, çocuklar için kitap okudu - Haber 11:37: Pasta isteyen engelli kıza doğum günü sürprizi - Haber 11:36: İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMADA DENETİMLER - Haber 11:36: Seçer: "Mersinliler, vaka az diye rehavete kapılmasın" - Haber 11:36: İranlı yönetmen Siyamek Şayıki hayatını kaybetti - Haber 11:05: THY'nin bir pilotu daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Haber 10:35: Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler - Haberler 03:34: Meclis'teki 5 siyasi parti, sağlıkta şiddetin önlenmesi hususunda mutabık kaldı - Haberler