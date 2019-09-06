Haberler» 3. Sayfa» Haber

İstanbul'da polislerin değnekçi operasyonu

İSTANBUL (İHA) – İstanbul Emniyet Müdürlüğünün İSPARK'a ait otoparklarda mesai saatleri dışında park eden sürücülerden haksız yere para talep eden değnekçi ve valelere yönelik operasyonlarına devam ediyor.

06.09.2019 22:32 İstanbul'da polislerin değnekçi operasyonu
İSTANBUL (İHA) – İstanbul Emniyet Müdürlüğünün İSPARK'a ait otoparklarda mesai saatleri dışında park eden sürücülerden haksız yere para talep eden değnekçi ve valelere yönelik operasyonlarına devam ediyor. Bakırköy'de gözaltına alınan bir değnekçi, "Evimin, dükkanımın önündeyim. Değnekçilik yapmıyorum. Nereden çıkarttınız bunu" diyerek kendisini savundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki olan İSPARK'a ait bazı yerlerde, vatandaşlardan haksız yere para alan "değnekçilere" yönelik düzenlediği operasyona ikinci günde de devam etti. Emniyete bağlı sivil trafik, asayiş ve trafik ekiplerinin katıldığı operasyon Bakırköy, Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Fatih, Kadıköy ilçelerinde gerçekleştirildi. Bu kapsamda Bakırköy'de polis ekipleri tarafından ara sokakta yakalanarak gözaltına alınan bir şahıs kendisini, "Evimin, dükkanımın önündeyim. Değnekçilik yapmıyorum. Nereden çıkarttınız bunu" şeklinde savundu. Polis ekipleri tarafından gözaltına şahıs daha sonra polis merkezine götürüldü.

Öte yandan Beşiktaş bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda da herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. Polis ekipleri mesaisi bitmeyen noktalardaki görevlileri de Genel Bilgi Taramasına (GBT) tabi tuttu. Polis ekipleri, sürücüleri de uyararak değnekçilik yapan kişi ve kişilere karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. - İSTANBUL

İstanbul, Bakırköy, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
23:24   Diyarbakır Valiliğinden 'ilçe belediyelerine kayyum' iddialarına yalanlama
23:12   Diyarbakır'da trafik kazaları: 2 yaralı
23:08   Sınır kapısında 2 bin 500 kaplumbağa ele geçirildi
23:06   Konya'da kamyonet devrildi: 1 yaralı
23:06   İstanbul Sultanbeyli'de bir mobilya atölyesinde yangın çıktı.
22:56   Tıra arkadan çarpan motosikletli jandarma şehit oldu
22:55   Arabanın teybine saklanan uyuşturucu keskin burun Rona'ya takıldı