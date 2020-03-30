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İstanbul'da polisten Arapça 'evde kalın' anonsu

DÜNYAYI saran Koronavirüs salgınının önüne geçebilmek amacıyla Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçenin yoğun olduğu kesimlerde Türkçe'nin yanı sıra Arapça "Lütfen evinizde kalın" anonsu yaptı.

30.03.2020 15:44 | Son Güncelleme: 30.03.2020 15:59

DÜNYAYI saran Koronavirüs salgınının önüne geçebilmek amacıyla Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçenin yoğun olduğu kesimlerde Türkçe'nin yanı sıra Arapça "Lütfen evinizde kalın" anonsu yaptı.

Esenyurt Emniyet Müdürlüğü ekipleri Eseryurt Meydanı'nda "Evde Kal" anonsu yapıyor. Ekipler, dışarı çıkanlara, "Değerli İstanbullular; sağlığınız için lütfen evlerinize gidiniz, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayınız" anonsunu yaptı. Bu anons, Arapça da birkaç kez tekrarlandı. Anons kısa sürede etkili olurken, meydandaki büyük bölümü yabancı kalabalık dağıldı. Bu sırada Arapça konuşan bir kişi anons yapan polisin yanına gelerek, "Bu ne kadar sürecek?" diye sordu. Polis memuru, uygulamanın toplum sağlığı amacıyla yapıldığını, gerek duyulduğunda eski uygulamaya geçileceğini söyledi.


İstanbul’da polisten Arapça ’evde kalın’ anonsu

Kaynak: DHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Koronavirüs, Esenyurt, Güncel

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İstanbul Esenyurt'da polisten Arapça 'evde kalın' anonsu
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