Haberler » Güncel » İstanbul'da polisten kaçan otomobil devrildi: 2 yaralı - Haber

İstanbul'da polisten kaçan otomobil devrildi: 2 yaralı

İstanbul Küçükçekmece'de polisten kaçan otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

17.11.2019 04:25 | Son Güncelleme: 17.11.2019 04:27
'de polisten kaçan otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Polisin "dur" ihtarına uymayan ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen 45 AF 083 plakalı otomobil, kovalamaca sırasında Fatih Mahallesi Prof. Dr. Aziz Sancar Caddesi'nde, biri cip 6 araca çarparak zarar verdikten sonra devrildi.
Kazada sürücü ve yanında bulunan kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Olayda cipi zarar gören Kaya Kanpolat, gazetecilere yaptığı açıklamada, hızla gelen otomobilin park halindeki araçlara çarptıktan sonra devrildiğini söyledi.
Kanpolat, kazada 2 otomobilin kullanılamaz hale geldiğini anlattı.
İstanbul'da polisten kaçan otomobil devrildi: 2 yaralı

Fatih Mahallesi, Küçükçekmece, İstanbul, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
05:04 İstanbul'da polisten kaçan otomobil devrildi: 2 yaralı (2)
05:02 Bolivya'da askerin müdahalesi soruşturmadan muaf tutulabilecek
04:55 Polisten kaçan şüpheliler park halindeki 6 otomobile  çarptı: 2 yaralı( EK FOTOĞRAFLARLA)
04:52 Bolivya'da 4 gösterici hayatını kaybetti
04:44 Polisten kaçan şüpheliler park halindeki 6 otomobile çarptı: 2 yaralı
17.11.2019 05:16:16