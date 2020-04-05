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İstanbul'da polisten kaçmaya çalışan otomobildeki 3 şüpheli yakalandı

Fatih'te polisten kaçmaya çalışan otomobildeki 3 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

05.04.2020 07:36 | Son Güncelleme: 05.04.2020 07:38
Fatih 'te polisten kaçmaya çalışan otomobildeki 3 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Balat Sahil Yolunda polisin dur ihtarına uymayan içinde 3 şüphelinin bulunduğu 34 FT 8840 plakalı otomobil, D-100 Karayolu'na çıkarak Şişli Yönünde kaçmaya başladı.
Kovalamaca sonucu otomobil, Gayrettepe D-100 katılım kavşağında Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yola kurduğu barikat sayesinde durduruldu. Otomobildeki şüpheliler gözaltına alındı.
Otomobil incelemeye alınırken, Şişli Polis Merkezine götürülen şüphelilerin alkollü oldukları için polisten kaçtıkları öne sürüldü. İstanbul’da polisten kaçmaya çalışan otomobildeki 3 şüpheli yakalandı

Kaynak: AA

Etiketler: D-100 Karayolu, Fatih, Şişli, Güncel

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İstanbul'da polisten kaçmaya çalışan otomobildeki 3 şüpheli yakalandı
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