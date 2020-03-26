İSTANBUL'DA POLİSTEN KORONAVİRÜS DOLANDIRICILIĞI UYARISI
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, koronavirüse karşı alınmış olan tedbirleri kötü niyetli olarak kullanmak isteyen dolandırıcılara fırsat vermemek için vatandaşları kapı kapı gezerek uyardı.
Vatandaşların kapısını çalan polis, Sayın İl Emniyet Müdürümüz Sayın Mustafa Çalışkan'ın talimatlarıyla Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nden geldik. Ülkemizde koronavirüs tedbirlerini kötüye kullanan dolandırıcılar maalesef çok sayıda, bu konuda sizlerin tedbirli olmasını istiyoruz. 155 ve 112'yi arayabiliyorsunuz bir ihtiyacınız olduğunda, sizlere destek amacıyla Vefa Grubu kuruldu. Sizlerin ihtiyacınızı bu şekilde karşılayabiliyorlar. Sağlık Bakanlığından aranmadan evinize gelerek, evinizi dezenfekte etmek isteyen ya da virüs tarama testi uygulayacağız diyen dolandırıcılar olabilir buna karşıda dikkatli yaklaşırsanız, bir de zaruri özel acil ihtiyaç olmadan evden çıkmamanızı rica ediyoruz sizden şeklinde uyarılarda bulundu.- İstanbul
Kaynak: DHA