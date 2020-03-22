Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››İstanbul'da polisten megafonla korona virüse karşı 'evde kalın' çağrısı - Haberler

İstanbul'da polisten megafonla korona virüse karşı "evde kalın" çağrısı

Sultanbeyli meydanında polis, korona virüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üzeri kişiler için nöbet tutuyor.

22.03.2020 13:23 | Son Güncelleme: 22.03.2020 13:32
İstanbul'da polisten megafonla korona virüse karşı
Sultanbeyli meydanında polis, korona virüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üzeri kişiler için nöbet tutuyor. Polis ekipleri sık sık megafonla korona virüse karşı 'evde kalın' çağrısı yapıyor.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı yeni genelge ile 65 yaş ve üzeri kişilere sokağa çıkma yasağı getirilmesi ile polis, Sultanbeyli kent meydanında nöbet tutmaya başladı. Meydanın belli noktalarında polis araçları konuşlandı. Polis ekipleri, genelge çerçevesinde meydanda gördükleri yaşlılara sokağa çıkma yasağını hatırlatıyor. Polis ekipleri ayrıca megafonla sık sık "evde kalın" çağrısında bulunuyor.

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için "ikametten ayrılma kısıtlaması/yasaklanması" konulu genelge ile 65 yaş ve üzeri ile bağışıklık sistemi düşük, kronik akciğer hastalığı, astım, KOAH, kalp/damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullananların ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırılarak, sokağa çıkmaları yasaklanmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Sultanbeyli, Polis, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Alkışa alkışla destek veren sağlıkçılar, vatandaşa seslendi: Sizlerden 2 isteğimiz var Haberler
Alkışa alkışla destek veren sağlıkçılar, vatandaşa seslendi: Sizlerden 2 isteğimiz var
Sorumsuzluğun fotoğrafı! Kendisini uyaran polisin gözünün içine bakarak hazırlığını sürdürdü Haberler
Sorumsuzluğun fotoğrafı! Kendisini uyaran polisin gözünün içine bakarak hazırlığını sürdürdü
DSÖ doğru sanılan bilgiyi düzeltti: Virüs sadece yaşlıları etkilemiyor Haberler
DSÖ doğru sanılan bilgiyi düzeltti: Virüs sadece yaşlıları etkilemiyor
THY tüm dünyayla ilişiğini kesiyor! Yalnızca 5 noktaya uçuş var Haberler
THY tüm dünyayla ilişiğini kesiyor! Yalnızca 5 noktaya uçuş var
Komşu koronavirüsü durduramıyor! Son 24 saatte 129 ölüm daha yaşandı Haberler
Komşu koronavirüsü durduramıyor! Son 24 saatte 129 ölüm daha yaşandı
İstanbul Valiliği’nden hayati uyarı: Evlerinizden çıkmayınız Haberler
İstanbul Valiliği'nden hayati uyarı: Evlerinizden çıkmayınız
Petrol fiyatlarındaki düşüş, sürücülerin yüzünü güldürdü Haberler
Petrol fiyatlarındaki düşüş, sürücülerin yüzünü güldürdü
Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında çok net uyardı: Bu hafta herkes evine girmezse bu işi kontrol edemeyiz Haberler
Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında çok net uyardı: Bu hafta herkes evine girmezse bu işi kontrol edemeyiz

Son Dakika Güncel Haberleri

- Japonya'da 'sakura' coşkusuna korona virüsü engeli- Kiraz çiçeği mevsiminde parklar boş kaldı - Haber Şanlıurfa'da izinsiz Nevruz gösterilerinde 8 şüpheli yakalandı - Haber Kadirli'de 65 yaş üstü 100 kişi evlerine götürüldü - Haber FLAŞ - Haber Korona virüs nedeniyle aç kalan sokak hayvanlarını unutmadılar - Haber Sorumsuzluğun fotoğrafı! Kendisini uyaran polisin gözünün içine bakarak hazırlığını sürdürdü - Haber Son dakika: İstanbul Valiliği'nden "Evden çıkmayın" uyarısı: Kendinizi ve sevdiklerinizi düşünün - Haber Son dakika: Cumhurbaşkanlığı, "En az virüs kadar tehlikeli" deyip uyardı: Yapmayın - Haber Vatandaşa açıkça soruldu: Türkiye'nin gerekli önlemleri aldığını düşünüyor musunuz? - Haber Alkışa alkışla destek veren sağlıkçılar, vatandaşa seslendi: Sizlerden 2 isteğimiz var - Haber Son dakika: Bu işin şakası yok! Sokağa çıkan yaşlılara verilecek ceza belli oldu - Ekonomi
Loading