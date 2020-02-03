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İstanbul'da polisten okul çevrelerinde denetim

2019-2020 Eğitim ve Öğretim döneminin ikinci yarısının bugün başladı.

03.02.2020 11:03 | Son Güncelleme: 03.02.2020 11:06
2019-2020 Eğitim ve Öğretim döneminin ikinci yarısının bugün başladı. Okulların çevrelerinde çalışma yapan polis ekipleri, şüpheli gördükleri araçları ve kişileri durdurarak didik didik aradı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri denetim uygulaması yapıldı. Öğrenciler büyük bir heyecanla okul yolunu tutarken, emniyet ekipleri de öğrencilerin güvenliği için harekete geçti. Okul çevrelerinde çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, yaptıkları denetimlerle şüpheli gördükleri araçları ve yayaları durdurdu. Araçları didik didik arayan ekipler, şüpheli gördükleri kişileri de üst aramasından geçirdi ve Genel Bilgi Taraması'ndan (GBT) yapıldı.
İstanbul'da polisten okul çevrelerinde denetim

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


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