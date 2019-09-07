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İstanbul'da polisten otoparklara "değnekçi" operasyonu

İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ve Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan haksız otopark ücreti talep eden "değnekçi" adı verilen kişilere yönelik düzenledikleri operasyonda 27 kişi hakkında işlem yapıldı.

07.09.2019 10:57 İstanbul'da polisten otoparklara
İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ve Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan haksız otopark ücreti talep eden "değnekçi" adı verilen kişilere yönelik düzenledikleri operasyonda 27 kişi hakkında işlem yapıldı.

39 ilçede eş zamanlı olarak yapılan İSPARK değnekçi denetimlerinde, İSPARK harici denetlenen nokta sayısı 185, denetlenen İSPARK otopark sayısı 174 olduğu belirtildi. Denetlemeler kapsamında 27 kişi hakkında ise işlem yapıldı. Bakırköy ilçesinde İSPARK harici denetlenen nokta sayısı 7, denetlenen İSPARK otopark sayısının 11 olduğunu ve bu 18 nokta üzerinde 13 kişinin gözaltına alınarak işlem yapıldığı belirtildi. Beyoğlu ilçesinde ise İSPARK harici denetlenen nokta sayısı 4 olurken, denetlenen İSPARK sayısının 2 olduğu, 4 kişinin gözaltına alınarak işlem yapıldığını açıklandı. Şişli ilçesinde İSPARK harici denetlenen nokta sayısı 9, denetlenen İSPARK otopark sayısı 13 olduğu, denetlemelerde 2 kişinin gözaltına alınarak işlem yapıldığını belirtildi. - İSTANBUL

Trafik Şube Müdürlüğü, İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA

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