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İstanbul'da provokatif paylaşımla ilgili inceleme

İçişleri Bakanlığının açıkladığı sokağa çıkma yasağının ardından İstanbul'da yaşanan kısa süreli yoğunlukla ilgili sosyal medya üzerinden yapılan provokasyon amaçlı paylaşımlara ilişkin inceleme başlatıldı.

11.04.2020 13:26 | Son Güncelleme: 11.04.2020 13:26
İstanbul'da provokatif paylaşımla ilgili inceleme
İçişleri Bakanlığının açıkladığı sokağa çıkma yasağının ardından İstanbul 'da yaşanan kısa süreli yoğunlukla ilgili sosyal medya üzerinden yapılan provokasyon amaçlı paylaşımlara ilişkin inceleme başlatıldı.
Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yıldırım Mahallesi Millet Caddesi'ndeki bir fırının önünde iki grup arasında çıkan kavgayla ilgili sosyal medyada "ekmek sırasında kavga çıktı" şeklinde yer alan paylaşım üzerine çalışma başlattı.
Olay yerine giden ekipler, bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu maddi hasarlı kaza meydana geldiğini, ölen ya da yaralananın olmadığını belirledi. Ayrıca ekipler, kaza sonrası tarafların kavga ettiğini, mahalledekilerin iki grubu ayırması üzerine olay yerinden ayrıldıklarını ve birbirlerinden şikayetçi olmadıklarını tespit etti.
Kaza sonrası yaşanan kavgayı, "ekmek sırasında kavga çıktı" şeklinde sosyal medya hesaplarından paylaşan kişilerin tespiti için inceleme başlatıldı.
"Fırsatçı fırıncı ekmek fiyatını 5 liraya çıkardı" haberiyle ilgili suç duyurusu
Öte yandan Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir internet sitesinde yer alan "Fırsatçı fırıncı ekmek fiyatını 5 liraya çıkardı" başlıklı haberde görselleri paylaşılan fırının ustasına ulaştı.
Polis ekiplerinin bilgisine başvurduğu usta Rıdvan Teke, akşam saatlerinde iş yerindeyken aniden kalabalık bir grubun fırına geldiğini bazılarının yuvarlak 400 gramlık ekşi mayalı tam buğday ekmeği aldığını, bu ekmeğin de satış fiyatının 5 lira olduğunu, zamlı fiyatla satmadığını anlattı.
Söz konusu iş yerinde 20 yıldan fazladır bulunduğunu, kendisi ile ilgili çevredeki esnaftan ve vatandaşlardan bilgi alınabileceğini, bu haberi yapan kişi ve internet siteleri hakkında suç duyurusunda bulanacağını belirten Teke, Kartaltepe Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayet dilekçesi verdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Güncel
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