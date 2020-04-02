İstanbul'da PTT önlerinde sosyal mesafe önlemi alındı
İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında PTT önlerinde polis ve zabıta bariyerleriyle sosyal mesafe önlemi alındı.
02.04.2020 12:42 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:42
İstanbul 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında PTT önlerinde polis ve zabıta bariyerleriyle sosyal mesafe önlemi alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında PTT önlerinde sosyal mesafe ve hijyen tedbirlerine uyulması konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.
Kentteki PTT önlerinde polis ve zabıta ekiplerinin bariyerleriyle vatandaşlar için sıra düzenlemesi yapıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında PTT önlerinde sosyal mesafe ve hijyen tedbirlerine uyulması konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.
Kentteki PTT önlerinde polis ve zabıta ekiplerinin bariyerleriyle vatandaşlar için sıra düzenlemesi yapıldı.
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Kaynak: AA