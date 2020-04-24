Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

İstanbul'da ramazan davulcuları maske takarak mesaiye başladı

Ramazan ayının vazgeçilmez geleneği davulcular, sahur mesailerine başladı.

24.04.2020 04:18 | Son Güncelleme: 24.04.2020 05:12
İstanbul'da ramazan davulcuları maske takarak mesaiye başladı
Ramazan ayının vazgeçilmez geleneği davulcular, sahur mesailerine başladı.
Kentin pek çok noktasında belediyeler ve kaymakamlıklar tarafından belirlenen davulcular, ilk mesailerinde maske takarak sosyal mesafe kuralına uygun hareket etti.
Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi sorumlusu Zeytinburnu Roman Dernek Başkanı Mehmet Selçik, ekibindeki davulcuları toplayarak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dikkat etmeleri gereken kurallar hakkında uyarılarda bulundu.
Ramazan ayının İslam alemine hayırlara vesile olması dileğinde bulunan Selçik, ekip arkadaşlarına İçişleri Bakanlığının genelgesine uygun olarak hareket etmelerini söyledi.
Salgın nedeniyle apartmanlara girerek bahşiş toplanılmayacağını belirten Selçik, "İcra ettiğimiz davul çalma işini sadece ramazan ayında yapıyoruz. Gönlünden bahşiş vermek geçen vatandaşlarımız, zaten sepetiyle salıyor. Halkımız bu konuda çok duyarlı. Ben Zeytinburnu Kaymakamımızın uyarısını yine söylüyorum. Kesinlikle bahşiş için apartmanlara çıkmıyoruz. Yönetmeliğe uyuyoruz." dedi.
Davulcuları maske takmaları konusunda özellikle uyaran Selçik, "İnşallah bu virüsten kurtulmanın sevincini bayramda yaşarız." temennisinde bulundu.
Ramazan davulcuları daha sonra ilk mesaileri için sokaklara dağıldı.
Davul seslerini ve ilahileri duyan birçok vatandaş ise evlerinin balkonlarına çıkarak davulcuları selamladı.

Kaynak: AA

Etiketler: Zeytinburnu, Güncel , Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Salgında, 10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan’da ortaya çıktı Haberler
Salgında, 10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan'da ortaya çıktı
’Türkiye’nin Vuhan’ı oldu’ diyerek bir kentimizin adını telaffuz etti Haberler
"Türkiye'nin Vuhan'ı oldu" diyerek bir kentimizin adını telaffuz etti
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu Haberler
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu
Araç sahiplerine kötü haber! Benzine büyük zam geliyor Haberler
Araç sahiplerine kötü haber! Benzine büyük zam geliyor
Büyük aşk 2 hafta sürdü! Neymar’ın annesinin ayrılık nedeni şaşırttı Haberler
Büyük aşk 2 hafta sürdü! Neymar'ın annesinin ayrılık nedeni şaşırttı
Akşener: Ben, Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan Cumhuriyet projesiyiz Haberler
Akşener: Ben, Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan Cumhuriyet projesiyiz
Akşener’e Türkiye’nin önünde açıkça soruldu: FETÖ’cü müsünüz? Haberler
Akşener'e Türkiye'nin önünde açıkça soruldu: FETÖ'cü müsünüz?
Kardeşini aldatan eniştesini affetmedi: 1 ölü 1 yaralı Haberler
Kardeşini aldatan eniştesini affetmedi: 1 ölü 1 yaralı
Haberler››Güncel››İstanbul'da ramazan davulcuları maske takarak mesaiye başladı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:17: Erzurum'da immün plazma tedavisi, 70 yaşındaki hastaya uygulandı - Haber 11:16: Dünya genelinde Kovid-19 salgınında iyileşenlerin sayısı 750 bini geçti - Haber 11:16: Hayırseverlerin iyilik elçisi "Ramazan Amca" - Haber 11:15: Baharda erkeklere kıyafet önerileri - Haber 11:15: Sorumsuzluğun böylesi: Görenlere 'pes' dedirtti - Haber 10:57: Koronavirüsü yenen Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Bende öksürük değil; ishal, bulantı, kusma görüldü - Haber 10:47: Araç sahipleri dikkat! Benzine 29 kuruş zam geliyor - Ekonomi 10:18: Bilim insanlarından dikkat çeken araştırma: Koronavirüsün vücuda ana giriş kapısı bulundu - Haberler 09:33: Son Dakika: GSM operatörleri ramazan ayında herkese 1 GB ücretsiz internet sağlayacak - Ekonomi 21:02: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan dolayısıyla ulusa seslendi, çocuklarla İstiklal Marşı'nı okudu - Haber 20:02: Son Dakika: Türkiye'de 23 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 2 bin 491'e yükseldi - Haber