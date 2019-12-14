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İstanbul'da "Roman Çalıştayı" yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, "Roman Çalıştayı" düzenledi.

14.12.2019 15:26 | Son Güncelleme: 14.12.2019 15:26İstanbul'da
Büyükşehir Belediyesi, "Roman Çalıştayı" düzenledi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yenikapı'daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Roman Çalıştayı"nda, CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu ve Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat, konuşma yaptı. Araştırmacı Ceren Gökçe de katılımcılara Roman vatandaşlara ilişkin bilgi verdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da çalıştayda, eşit yurttaş anlayışına inandıklarını ifade ederek, şunları söyledi:
"Bu ülkenin ve şehrin, hep birlikte sahibiyiz. Hep birlikte sorumluluklarımız var. Özgürlüklerimiz var, bunları yaşamalıyız, ama bazen ön yargılar, bütün bu güzel cümlelerin önüne geçebiliyor. Ayrımcılıktan doğan bazı muameleler, açıkçası hayatımıza negatif yansıyabiliyor. Bir bakıyoruz ki belli kesimler, yaşamdan dışlanabiliyor. Bu dışlanmalar, en büyük moralsizliğimiz. Ne yazık ki Roman vatandaşlarımız da bu mağduriyeti en fazla yaşayan hemşehri gruplarımızdan biri ya da vatandaşlarımızdan bir bölümü."
İstanbul'un tarihinin Romanların tarihinden ayrı düşünülemeyeceğini belirten İmamoğlu, resmi olmayan verilere göre kentte yaklaşık 500 bin Roman vatandaşın yaşadığını, Avrupa Konseyinin 2010'daki yapılan araştırmasına göre ise Türkiye'de nüfusun yüzde 3,83'ünün Roman olduğunu kaydetti.
İmamoğlu, Roman vatandaşların yaşadığı sorunları takip ettiklerini belirterek, "Derdinizi, kendi derdimiz gibi görmek ve çözüm bulmak zorundayız. Biz, çözüm bulmak için göreve geldik. Dünyayı ters yüz etsek 'Sizin yaşam koşullarınızı bir gecede, bir yılda düzeltiriz.' demek, hayalcilik olur. Ama çocuklarınıza yatırım yaparsak hayat değişiyor demektir." diye konuştu.
Kamu kurumlarıyla iş birliğine hazır olduklarını ifade eden İmamoğlu, katılımcılara şöyle seslendi:
"Her şeyi yapalım ama siz sürece ortaklık etmiyorsanız, hiçbir anlamı yok yaptıklarımızın, başarıya ulaşmaz. Siz, sürece ortaklık edeceksiniz. Yani burada oturup, sadece sosyal yardımları konuşursak günü kurtarırız. Hiçbir anlamı yok. Ben ne isterim biliyor musunuz? İstanbul'da, sosyal yardım yapmak zorunda kaldığımız tek bir vatandaşımız olmasın isterim."

İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

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