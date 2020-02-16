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İstanbul'da Rus sanatçının 'Süper kahraman Putin' posterine polis müdahalesi

Rus sanatçı Donskoy, "Putin'in Rusya'da nasıl görüldüğüne dikkat çekmek istedim; bir süper kahraman gibi. Bu yüzden postere Putin bir süper kahraman yazdım" dedi.

16.02.2020 12:03 | Son Güncelleme: 16.02.2020 12:03İstanbul'da Rus sanatçının 'Süper kahraman Putin' posterine polis müdahalesi
Rus sanatçı Alexander Donskoy'un, 'un İstiklal Caddesi'nde sergilemek istediği 'Süper kahraman Putin' posteri etkinlik izni olmadığı gerekçesiyle toplandı.

Sanatçının, Rusya'nın İstanbul Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddede, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in posterini açma eylemi güvenlik güçlerine takıldı. Suriye'nin İdlib kentinde yaşanan gerilime karşın Türkiye ile Rusya arasındaki iyi ilişkilere dikkat çekmek istediğini söyleyen sanatçı Donskoy, "Putin'in Rusya'da nasıl görüldüğüne dikkat çekmek istedim; bir süper kahraman gibi. Bu yüzden postere Putin bir süper kahraman yazdım" dedi.
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Vladimir Putin, İstanbul, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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