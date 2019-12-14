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İstanbul'da saatlerdir duran metro seferleri sonrası vatandaş bilgi alacak muhatap bulamıyor

İstanbul'da Yenikapı-Kirazlı ve Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattında saatlerdir süren arıza sonrası vatandaşlar çileden çıktı. Konuyu detaylı olarak araştırdığımızda; ulaşım sıkıntısı nedeniyle kriz yaşanırken, İBB Metro Genel Müdürlüğü'nde herhangi bir yetkili olmadığını öğrendik.

14.12.2019 17:13 | Son Güncelleme: 14.12.2019 18:19

Haberler.com/Mesut ŞAHİN

'da Yenikapı-Kirazlı ve Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattında öğle saatlerinde meydana gelen arıza nedeniyle saatlerdir ulaşım sağlanamıyor. Güzel havayı fırsat bilip hafta sonunu ailesiyle birlikte dışarıda geçirmek isteyen binlerce vatandaş aksayan seferler nedeniyle mağdur oldu. Haberler.com olarak konu hakkında detaylı bilgi almak isterken öğrendiğimiz detay karşısında şaşırıp kaldık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Metro Genel Müdürlüğü'nü aradığımızda kurumda herhangi bir yetkili olmadığını öğrendik.

SAATLER SÜREN ARIZA VATANDAŞI İSYAN ETTİRDİ

Metro istasyonlarında oluşan yoğunluk nedeniyle adeta izdihamlar yaşandı. Yapılan son açıklamaya göre arızanın nedeni Yenikapı-Aksaray arasında metronun raydan çıkması gösterildi. Ancak aradan geçen onca saate rağmen henüz bir düzelme yaşanmadı ve mağduriyet yaşayan vatandaşlar isyan etmeye başladı.

METRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YETKİLİLERİ NEREDE?

Haberler.com olarak hem İBB'yi hem de İBB Metro Genel Müdürlüğü'nü aradık. Ancak karşımızda bir muhatap bulamadık. Telefon her seferinde danışmaya düştü ve aldığımız cevap karşısında şoke olduk. İstanbul'da vatandaşları çileden çıkaran ulaşım sıkıntısı hat safhaya çıkmışken, Metro Genel Müdürlüğü yetkililerinin kurumda olmadığını öğrendik. Böylesine olağanüstü bir zamanda görevi başında olması gereken yetkililerin, duyarsızlığı ise vatandaşları daha da çileden çıkarttı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Saatlerdir devam eden arıza sonrası vatandaşlar tepkilerini sosyal medyadan dile getirdi. İşte bazı vatandaşların yaptığı paylaşımlar:

"SON KONTROLLER YAPILIYOR, SEFERLER BAŞLAYACAK"

Öğle saatlerinden beri yaşanan metro aksamasına ilişkin Metro İstanbul'dan yeni bir açıklama geldi. Açıklamada, "Bölgede çalışmalarımız tamamlanmış olup, son kontroller yapılmaktadır. Kısa süre içerisinde Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında işletmemiz başlayacaktır" ifadelerine yer verildi.

SEFERLER YENİDEN BAŞLADI

Aksaray'da metronun raydan çıkmasıyla duran seferler çalışmaların ardından tekrar başladı. 5 saat aksayan Yenikapı-Aksaray istasyonları arasındaki seferler 18.10 itibarıyla yeniden başladı. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattında seferlerimiz normale dönmüştür. İyi yolculuklar dileriz" ifadeleri yer aldı.

İstanbul'da saatlerdir duran metro seferleri sonrası vatandaş bilgi alacak muhatap bulamıyor

İstanbul, Ekonomi, Güncel


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