İstanbul'da saf alkol içerek hayatını kaybeden Türkmenistanlıların sayısı 20'ye yükseldi.
İstanbul'da saf alkol içerek hayatını kaybeden Türkmenistanlıların sayısı 20'ye yükseldi.
19.03.2020 14:40 | Son Güncelleme: 19.03.2020 15:00
İstanbul 'da saf alkol içerek hayatını kaybeden Türkmenistanlıların sayısı 20'ye yükseldi. 34 Türkmenistan vatandaşının ise çeşitli hastanelerde tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Hastanede tedavi olanların ifadelerinde korona virüsünden korunmak için saf alkol tükettiklerini söylediği öğrenildi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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