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İSTANBUL'DA SAF ALKOLDEN HAYATINI KAYBEDEN TÜRKMENLERİN SAYISI 30'A YÜKSELDİ

İSTANBUL'da koronavirüsten korunmak için saf alkol içerek ölen Türkmenistanlıların sayısı 30'a yükseldi.

25.03.2020 15:59 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:08
İSTANBUL'da koronavirüsten korunmak için saf alkol içerek ölen Türkmenistanlıların sayısı 30'a yükseldi. 20 kişinin ise hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.
Koronavirüs salgınından korunmak isteyen Türkmenistanlıların saf alkol içtiği ortaya çıkmıştı.
Saf alkol tüketiminden dolayı Zeytinburnu , Başakşehir, Esenyurt, Güngören, Fatih, Ataşehir, Beylikdüzü ve Küçükçekmece 'de ölen Türkmenlerin sayısı 30'a ulaştı. 20 Türkmenin ise hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.
Ölümlerle ilgili yürütülen soruşturmada 29 kişi gözaltına alınırken 18'i adliyeye sevk edildiği kaydedildi. Şüphelilerden 5'nin adli kontrol şartıyla, 13'ünün ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı belirtildi.
Emniyette işlemleri süren 11 şüpheliden 10'u ise bugün Bakırköy Adalet Sarayı'na sevkedildi. Bir şüphelinin ise Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. İSTANBUL’DA SAF ALKOLDEN HAYATINI KAYBEDEN TÜRKMENLERİN SAYISI 30’A YÜKSELDİ

Kaynak: DHA

Etiketler : Küçükçekmece, Zeytinburnu, Koronavirüs, Güncel

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İSTANBUL'DA SAF ALKOLDEN HAYATINI KAYBEDEN TÜRKMENLERİN SAYISI 30'A YÜKSELDİ

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