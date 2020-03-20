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İSTANBUL'DA SAF ALKOLDEN ÖLENLERİN SAYISI 21'E ULAŞTI

İSTANBUL'da saf alkolden ölenlerin sayısı 21'e ulaştı.

20.03.2020 11:41 | Son Güncelleme: 20.03.2020 11:41
İSTANBUL'DA SAF ALKOLDEN ÖLENLERİN SAYISI 21'E ULAŞTI
İSTANBUL'da saf alkolden ölenlerin sayısı 21'e ulaştı. Hastanelerde tedavi görenlerin sayısının 34 olduğu öğrenilirken, olayla ilgili 5 şüpheli daha gözaltına alındı.

İstanbul 'da son bir haftada Türkmenistan uyruklu çok sayıda kişi, saf alkol kullanımına bağlı olarak zehirlendi. Saf alkolden Zeytinburnu , Başakşehir, Esenyurt, Güngören, Fatih, Ataşehir, Küçükçekmece ve Beylikdüzü ilçelerinde Türkmenistan uyruklu 20 kişi hayatını kaybetti. 34 kişinin tedavi altına alındı. Hastanede tedavi gören Türkmenistan uyruklu 1 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece ölenlerin sayısı 21'e yükseldi.  33 kişinin ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Soruşturma kapsamında 11 kişi gözaltındaydı. Dün akşam Esenler'de gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli daha yakalanırken, gözaltında bulunan şüpheli sayısı 16'ya yükseldi.

Ölenlerin virüsten korunmak için içkiyi önce vücutlarına sürdükleri sonrasında ise içtikleri belirtiliyor.

Görüntü Dökümü

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Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler : Türkmenistan, Zeytinburnu, İstanbul, Güncel

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