Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››İstanbul'da saf alkolden ölenlerin sayısı 21'e yükseldi - Haberler

İstanbul'da saf alkolden ölenlerin sayısı 21'e yükseldi

İstanbul'da saf alkolden ölenlerin sayısı 21'e yükseldi İstanbul'da aldıkları saf alkollü içkiden ölenlerin sayısı 21'e yükselirken saf alkole ilişkin yürütülen soruşturmalarda gözaltına alınan şüpheli sayısının ise 16'ya çıktığı öğrenildi.

20.03.2020 12:12 | Son Güncelleme: 20.03.2020 12:13
İstanbul 'da saf alkolden ölenlerin sayısı 21'e yükseldi
İSTANBUL - İstanbul'da aldıkları saf alkollü içkiden ölenlerin sayısı 21'e yükselirken saf alkole ilişkin yürütülen soruşturmalarda gözaltına alınan şüpheli sayısının ise 16'ya çıktığı öğrenildi.
Edinilen bilgilere göre; İstanbul'da Türkmenistan uyruklu çok sayıda kişinin, saf (etil) alkol tüketiminden dolayı zehirlenerek ölenlerin sayısının 21'e yükseldiği belirtildi.
Hafta başından bu yana gerçekleşen alkol zehirlenmelerine ilişkin Başakşehir, Bağcılar, Zeytinburnu, Esenyurt, Küçükçekmece, Fatih ve Beylikdüzü 'nde Türkmensitan uyruklu 20 kişi hayatını kaybetmişti.
Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Türkmenistan uyruklu Shakır Rozybayev'in ölümü ile birlikte saf alkolden ölenlerin sayısının bugün itibariyle 21'e yükseldiği bildirildi.
Alkol zehirlenmelerine bağlı olarak 34'ü yoğun bakımda 60'a yakın kişinin ise çeşitli hastanelerde tedavilerinin sürdüğü kaydedildi.
Emniyet ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında dün ve önceki gün 11 kişi gözaltına alınırken, buna 5 şüphelinin daha eklendiği belirtildi. Son gözaltılarla birlikte 16 şüphelinin emniyette sorgulandı. İstanbul’da saf alkolden ölenlerin sayısı 21’e yükseldi

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

İstanbul'da saf alkolden ölenlerin sayısı 21'e yükseldi
Etiketler : Türkmenistan, Beylikdüzü, İstanbul, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Koronafobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor Haberler
Koronafobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor
İşte Türkiye’de koronavirüsten ölen kişilerin yaş ortalaması Haberler
İşte Türkiye'de koronavirüsten ölen kişilerin yaş ortalaması
Koronavirüs nedeniyle maske ve kolonya dağıtımı başlıyor! Ayrıca ihtiyaç sahiplerine para yardımı yapılacak Haberler
Koronavirüs nedeniyle maske ve kolonya dağıtımı başlıyor! Ayrıca ihtiyaç sahiplerine para yardımı yapılacak
Koronavirüste ortalama taburcu olma ve ortalama ölüm süresi belli oldu Haberler
Koronavirüste ortalama taburcu olma ve ortalama ölüm süresi belli oldu
Gonca Vuslateri’den ’Karantinada cinsel ilişkiye girin’ tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz’e cevap Haberler
Gonca Vuslateri'den "Karantinada cinsel ilişkiye girin" tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz'e cevap
İtalya’da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi Haberler
İtalya'da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi
Taksicilerden koronavirüs eylemi! Plaka sahiplerinin indirime gitmesini istediler Haberler
Taksicilerden koronavirüs eylemi! Plaka sahiplerinin indirime gitmesini istediler
Loading