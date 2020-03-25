Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››İstanbul'da saf alkolden ölenlerin sayısı 30'a yükseldi - Haberler

İstanbul'da saf alkolden ölenlerin sayısı 30'a yükseldi

İstanbul'da saf alkolden ölenlerin sayısının 30'a yükseldiği bildirildi.

25.03.2020 15:56 | Son Güncelleme: 25.03.2020 15:56
İstanbul'da saf alkolden ölenlerin sayısı 30'a yükseldi
İstanbul 'da saf alkolden ölenlerin sayısının 30'a yükseldiği bildirildi.

Geçtiğimiz günlerde baş gösteren saf alkol ölümleri artarak devam ediyor. Buna göre İstanbul genelinde saf alkolden ölen Türkmenler'in sayısının 30'a yükseldiği öğrenildi. Çeşitli hastanelerde alkol zehirlenmesine bağlı olarak tedavi görenlerin sayısının ise 20 olduğu kaydedildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 29 kişiden 18'i daha önce adliyeye sevk edilmiş 5'i adli kontrol, 13'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalmıştı.

Geçtiğimiz hafta gözaltına alınan 11 şüphelinin 10'u emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne gönderildi. Birinin ise İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesinde sorguya alındığı belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

17:34: Polisi arayan yaşlı adam dolandırılmaktan kurtuldu - Haberler 17:34: Bir tutukluda korona virüs çıktığı yönündeki asılsız iddialara soruşturma - Haberler 17:32: AB: Covid-19 ile mücadele için üye ülkelerin 10 misli daha fazla tıbbi malzemeye ihtiyacı var - Haberler 17:32: Milletvekili Öztürk'ten ekonomiye ilişkin düzenleme açıklaması - Haberler 17:32: Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Haberler 17:25: Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı - Haberler 16:54: Koronavirüs salgınında bir ilk! Kronik rahatsızlığı bulunmayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti 15:42: Canı büryan çeken 67 yaşındaki amcanın isteği yerine getirildi - Haberler 15:15: Eski CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti 15:15: Eski CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti - Haberler 15:06: Koronavirüs korkusundan intihara kalkışan şahıs: Haberler psikolojimi bozdu - Haberler 14:15: "Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum" diyen kadın, virüsü yendi! İşte ilk sözleri - Haberler