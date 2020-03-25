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İstanbul'da saf alkolden ölenlerin sayısı 30'a yükseldi

İstanbul'da saf alkolden ölenlerin sayısı 30'a yükseldi İstanbul'da saf alkolden ölenlerin sayısının 30'a yükseldiği bildirildi.

25.03.2020 19:45 | Son Güncelleme: 25.03.2020 19:47
İstanbul 'da saf alkolden ölenlerin sayısı 30'a yükseldi
İSTANBUL - İstanbul'da saf alkolden ölenlerin sayısının 30'a yükseldiği bildirildi.
Geçtiğimiz günlerde baş gösteren saf alkol ölümleri artarak devam ediyor. Buna göre İstanbul genelinde saf alkolden ölen Türkmenler'in sayısının 30'a yükseldiği öğrenildi. Çeşitli hastanelerde alkol zehirlenmesine bağlı olarak tedavi görenlerin sayısının ise 20 olduğu kaydedildi.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 29 kişiden 18'i daha önce adliyeye sevk edilmiş 5'i adli kontrol, 13'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalmıştı.
Geçtiğimiz hafta gözaltına alınan 11 şüphelinin 10'u emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne gönderildi. Birinin ise İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesinde sorguya alındığı belirtildi. İstanbul’da saf alkolden ölenlerin sayısı 30’a yükseldi

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, 3. Sayfa

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İstanbul'da saf alkolden ölenlerin sayısı 30'a yükseldi

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