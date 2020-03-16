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İstanbul'da şafak vakti narkotik operasyonu gerçekleştirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti Arnavutköy ve Eyüpsultan ilçelerinde operasyon gerçekleştirdi.

16.03.2020 08:50 | Son Güncelleme: 16.03.2020 08:51
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti Arnavutköy ve Eyüpsultan ilçelerinde operasyon gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirilirken, hakkında gözaltı kararı olan şüpheliler de gözaltına alındı.
İstanbul'da Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri Arnavutköy ve Eyüp ilçelerinde daha önceden tespit edilen 47 adres ve hakkında gözaltı kararı olan 51 kişiyi yakalamak için şafak vakti operasyon gerçekleştirdi.
Önceden belirlenen adreslere polis ekipleri giriş yaptı. Uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen, hakkında gözaltı kararı olan çok sayıdaki şüpheli gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
(İHA) İstanbul'da şafak vakti narkotik operasyonu gerçekleştirildi

Kaynak: İHA

Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, İstanbul, Güncel

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