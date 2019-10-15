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İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu: 31 gözaltı

İstanbul'da şafak vakti 33 adrese özel harekat polislerinin de destek verdiği eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Önceden belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 31 kişi gözaltına alındı.

15.10.2019 08:45

Sınır ötesinde terörle mücadele operasyonlarını başarılı bir şekilde sürdüren güvenlik güçleri, yurt içinde de terör örgütünün en büyük gelir kaynağı olan uyuşturucuya geçit vermiyor. İstanbul'da 33 adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 31 kişi gözaltına alındı.

5 İLÇEDE ÖNCEDEN BELİRLENEN ADRESLERE OPERASYON

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. Vatan Caddesinde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğünde toplanan ekipler sabah saat 05.30 sıralarında operasyon için düğmeye bastı. Ekipler konvoylar halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Düzenlenen operasyon kapsamında Sarıyer Merkezli olmak üzere 5 ilçede önceden belirlenen 33 adrese kapılar koçbaşı ve levye yardımıyla kırılarak girildi.

Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri belirlenen adreslerde detaylı arama çalışmalarını sürdürürken, şafak vakti eş zamanlı yapılan operasyonda ise 31 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu: 31 gözaltı

Narkotik, İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA

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