20.06.2019 12:20
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İstanbul'da sağanak

İstanbul

İstanbul'da etkili olan sağanak sonucu Beykoz'da su baskını meydana geldi.

İstanbul'da etkili olan sağanak sonucuBeykoz'dasu baskınımeydana geldi.
Anadolu HisarıMahallesi Göztepe Sokak'ta aniden bastıran yağış sonucu yaklaşık 2 metre derinliğinde su birikintisi oluştu. Aniden yükselen suyun içinde kalan 34 BAN 52 plakalı minibüste bulunan 4 kişi, araçta mahsur kaldı. Minibüsün üstüne çıkanlar çevredeki vatandaşlar ve polis ekiplerince kurtarıldı.
Minibüs, olay yerine gelen iş makinesiyle suyun içinden çıkarılırken, sokakta biriken su belediye ekiplerince tahliye edildi.
Kaynak: AA
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