20.06.2019 12:57
Haberler»Güncel»Haber

İstanbul'da sağanak

İstanbul'da etkili olan sağanak sonucu Beykoz'da su baskını meydana geldi.

İstanbul'da etkili olan sağanak sonucuBeykoz'dasu baskınımeydana geldi.
Anadolu HisarıMahallesi Göztepe Sokak'ta aniden bastıran yağış sonucu yaklaşık 2 metre derinliğinde su birikintisi oluştu. Aniden yükselen suyun içinde kalan 34 BAN 52 plakalı minibüste bulunan 4 kişi, araçta mahsur kaldı. Minibüsün üstüne çıkanlar çevredeki vatandaşlar ve polis ekiplerince kurtarıldı.
Minibüs, olay yerine gelen iş makinesiyle suyun içinden çıkarılırken, sokakta biriken su belediye ekiplerince tahliye edildi.İstanbul'da sağanak
Kaynak: AA
su baskını,Beykoz,İstanbul,Güncel

Son Dakika Haberleri
14:01Kanaat Önderleri Derneği, Cumhur ittifakı için İstanbul'da
14:01Doğumda anneleri ölen yavru kedilere süt anne aranıyor
14:01Doğumda anneleri ölen yavru kedilere süt anne aranıyor
14:01Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev selefi Nazarbayev'i kitabında anlattı
14:01Yavuz sondaj gemisi, yola çıkıyor (2)
14:01EGD 11. Ekonomi Basını Başarı Ödülleri sahiplerini buldu
14:00E. Yeni Malatyaspor kaleci Farnolle ile yeniden anlaştı