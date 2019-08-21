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İstanbul'da sağanak

Anadolu Yakası'nda, sağanak nedeniyle bazı caddelerde su taşkınları yaşandı.

21.08.2019 12:50 İstanbul'da sağanak
Anadolu Yakası'nda, sağanak nedeniyle bazı caddelerde su taşkınları yaşandı.
Kadıköy Şair Arşi Caddesi'nde rögarların tıkanması sonucu su taşkınları meydana gelirken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Yağış nedeniyle Fikirtepe'deki sanayi sitesinde bulunan bazı iş yerlerini de su bastı. İş yeri sahipleri, kendi imkanlarıyla temizlik çalışması başlattı.
Bu arada Fikirtepe metrobüs durağındaki alt geçidi de su bastığı görüldü.
Oluşan su birikintisi nedeniyle, Marmaray metrosunun Feneryolu istasyonundan transit geçiş yapacağı öğrenildi.

Anadolu Yakası, Fikirtepe, Kadıköy, Güncel

Kaynak: AA

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