İstanbul'da sağanak etkili oldu! Sabah trafiğinde yoğunluk yaşandı

Meteoroloji dün yaptığı açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre, bu akşam saatlerinden itibaren bölge genelinde görülecek sağanağın, il genelinde salı gece saatlerine kadar kuvvetli (60-100 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer vermişti.

TRAFİK KİTLENDİ

Saat 7.30 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 76'a ulaşmış durumda.

SEFER İPTALLERİ

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) de bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İptal edilen seferler şöyle:

07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı

08:10 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

09:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

10:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden, diğer yerlerde güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinden itibaren Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 5

İstanbul: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu 9

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 13

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 14

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı (Yağışların gece saatlerinden sonra

kuvvetli olması bekleniyor) 17

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 13

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 11

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -1

Diyarbakır: Çok bulutlu ve yağmurlu 6