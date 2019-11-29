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İstanbul'da sağanak etkili oluyor

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olduğu kentin bazı bölgelerinde sağanak etkili oluyor.

29.11.2019 11:10 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:10İstanbul'da sağanak etkili oluyor
Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olduğu kentin bazı bölgelerinde sağanak etkili oluyor.
Fatih, Eyüpsultan, , 'da etkili olan yağış nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Trafikte aksamalar meydana gelirken, yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, otobüs ve metro duraklarına sığındı.
Yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
İstanbul Boğazı'nda sis etkili olurken, Şehir Hatları da olumsuz hava koşulları nedeniyle 12.00'deki Adalar-Beşiktaş seferini iptal etti.
Saat 11.00'deki Beşiktaş-Adalar ile 08.45 ile 09.45'teki Bostancı-Karaköy-Kabataş seferi de olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamadı.

Zeytinburnu, Bayrampaşa, Güncel

Kaynak: AA

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