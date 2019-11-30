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İSTANBUL'DA SAĞANAK: PENDİK'TE İKİ OTOMOBİL MAHSUR KALDI

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHAİstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan sağanağın ardından Pendik'te su basan yolda iki otomobil mahsur kaldı.

30.11.2019 23:36 | Son Güncelleme: 30.11.2019 23:36İSTANBUL'DA SAĞANAK: PENDİK'TE İKİ OTOMOBİL MAHSUR KALDI

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ DHA

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan sağanağın ardından 'te su basan yolda iki otomobil mahsur kaldı. Her iki otomobilde bulunan toplam 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Pendik, Yenişehir Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda sağanağın ardından iki otomobil su basan yolda mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve İSKİ ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobiller içerisinde mahsur kalan kişileri kurtardı. Otomobildekileri kurtaran ekipler ardından otomobilleri sudan çıkardı. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapattı. İSKİ ve Pendik Belediyesi ekipleri biriken suyu tahliye çalışması başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Su kalan araçlardan detaylar

-İtfaiye ekiplerin çalışması

-Araçların içerisi su olması

-İSKİ ekiplerin çalışması

-Genel ve detaylar



İstanbul, Pendik, Güncel

Kaynak: DHA

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