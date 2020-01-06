İstanbul'da sağanak trafiğe neden oldu (1)

İSTANBUL'da gece saatlerinde etkili olmaya başlayan yağmur, sabah saatlerinde de devam etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritası verilerine göre saat 09.15'te yoğunluk yüzde 72'ye ulaştı.

Meteoroloji dün yaptığı açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre, bu akşam saatlerinden itibaren bölge genelinde görülecek sağanağın, il genelinde salı gece saatlerine kadar kuvvetli (60-100 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer vermişti. Sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle sürücüler yollarda zor anlar yaşadı. Yağışla birlikte uzun araç kuyrukları ulaştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritası verilerine göre 09.15'te yoğunluk yüzde 72'ye ulaştı. Yağışın gün içerisinde etkisini arttırması bekleniyor.

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