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İstanbul'da sağanak ve şiddetli rüzgâr etkili oldu

Kubilay ÖZEV - Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL DHAMARMARA Bölgesi'nde etkili olan ve uyarılarla birlikte İstanbul'da da beklenen sağanak yağış ve şiddetli rüzgar gece saatlerinden itibaren İstanbul'da etkili oldu.

05.10.2019 07:46İstanbul'da sağanak ve şiddetli rüzgâr etkili oldu
Mustafa BAKIRHAN - İlkay DİKİCİ - Kubilay ÖZEV - Hüseyin COŞKUN/ İSTANBUL DHA

MARMARA Bölgesi'nde etkili olan ve uyarılarla birlikte İstanbul'da da beklenen sağanak yağış ve şiddetli rüzgar gece saatlerinden itibaren İstanbul'da etkili oldu. Sağanak ve rüzgar nedeniyle birçok ilçede su baskınları yaşandı, kazalar meydana geldi, çatılar uçtu ve ağaçlar devrildi. Kazalar sonucu yaralanmalar yaşanırken, çatı uçmaları sonucu çok sayıda otomobil hasar gördü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile İstanbul Valiliği'nin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen sağanak yağış ve şiddetli rüzgar kentte gece saatlerinde etkili oldu. Sağanak ve rüzgar nedeniyle birçok ilçede su baskınları yaşandı, kazalar meydana geldi, çatılar uçtu ve ağaçlar devrildi. Kazalar sonucu yaralanmalar yaşanırken, çatı uçmaları sonucu çok sayıda otomobil hasar gördü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Silivri Selimpaşa bölgesinde yağış görüntüsü
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-Altunizade(Üsküdar) yağış görüntüsü
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-(Kadıköy)
Yağmur görüntüsü
Yağmurdan korunmaya çalışanlar
Genel ve detaylar
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-Şimşeklerden detay
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Esenyurt su baskını



Mustafa Fehmi Kubilay, İstanbul, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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