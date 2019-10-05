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İstanbul'da sağanak ve şiddetli rüzgâr etkili oldu

Kubilay ÖZEV - Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL DHA MARMARA Bölgesi'nde etkili olan ve uyarılarla birlikte İstanbul'da da beklenen sağanak yağış ve şiddetli rüzgar gece saatlerinden itibaren İstanbul'da etkili oldu.

05.10.2019 09:54İstanbul'da sağanak ve şiddetli rüzgâr etkili oldu
Mustafa BAKIRHAN - İlkay DİKİCİ - Kubilay ÖZEV - Hüseyin COŞKUN/ İSTANBUL DHA


MARMARA Bölgesi'nde etkili olan ve uyarılarla birlikte İstanbul'da da beklenen sağanak yağış ve şiddetli rüzgar gece saatlerinden itibaren İstanbul'da etkili oldu. Sağanak ve rüzgar nedeniyle birçok ilçede su baskınları yaşandı, kazalar meydana geldi, çatılar uçtu ve ağaçlar devrildi. Kazalar sonucu yaralanmalar yaşanırken, çatı uçmaları sonucu çok sayıda otomobil hasar gördü.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile İstanbul Valiliği'nin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen sağanak yağış ve şiddetli rüzgar kentte gece saatlerinde etkili oldu. Sağanak ve rüzgar nedeniyle birçok ilçede su baskınları yaşandı, kazalar meydana geldi, çatılar uçtu ve ağaçlar devrildi. Kazalar sonucu yaralanmalar yaşanırken, çatı uçmaları sonucu çok sayıda otomobil hasar gördü.



Mustafa Fehmi Kubilay, İstanbul, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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