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İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden dün yapılan uyarıların ardından İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren yağış etkisini gösterdi.

28.12.2019 09:25 | Son Güncelleme: 28.12.2019 09:26
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden dün yapılan uyarıların ardından 'da sabah saatlerinden itibaren yağış etkisini gösterdi. işe gitmek isteyen vatandaşlar ise sağanak yağış ve hava soğukluğu nedeniyle zor anlar yaşadı.
İstanbul sabah saatlerinde güne sağanakla uyandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de daha önce sağanak yağış konusunda uyarılarda bulundu. İşe gitmeye çalışan vatandaşlar rüzgar ve yağış nedeniyle zor anlar yaşadı. Hava sıcaklığının kent genelinde 6 dereceğe olacağı tahmin edilirken, meteoroloji yağışların öğleden sonra yüksek kesimlerde karla karışık yağmur şeklinde olacağı uyarısında bulundu. Bazı vatandaşların hazırlıklı olduğu bazılarının ise yağmura hazırlıksız yakalandığı görüldü.
(Medeni Topaloğlu/İHA)
İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA


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