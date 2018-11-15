İstanbul'da Sağanak Yağış Etkili Oluyor

15 Kasım 2018 Perşembe 15:25



15 Kasım 2018 Perşembe 15:25

İstanbul'da sıcaklıkların düşmesi ile yağmur etkisini gösterdi. İstiklal Caddesi'ndeki vatandaşlar tramvay durağının altında yağıştan korunmaya çalışırken, olumsuz hava şartlarına rağmen caddede gezmeye devam eden turistler kameralara yansıdı.Öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, İstanbulluların hayatını olumsuz etkiledi. Gün içerisinde sıcaklıkların birden düşmesi ile meteoroloji sağanak yağış uyarısı vererek vatandaşları uyarmıştı. Taksim'in işlek caddesi İstiklal'de ise yağıştan korunmaya çalışan vatandaşlar tramvay durağının altına sığındı. Şemsiyeleri ile önlem alan vatandaşların yanı sıra olumsuz hava şartlarına rağmen caddede gezerek fotoğraf çektiren turistler ise kameralarca kaydedildi. - İSTANBUL