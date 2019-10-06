İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor

* Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı sonrasında sabah saatlerinde sağanak yağış etkili olmaya başladı.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ- Mustafa BAKIRHAN-Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL,(DHA)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılarda İstanbul genelinde etkili olacağı belirtilen sağanak yağış sabah saatlerinde etkili olmaya başladı. 05: 00 itibariyle yağmaya başlayan yağmur, zaman zaman etkisini artırdı.

Bazı noktalarda yağmur nedeniyle su birikintileri oluştu.

BALIK TUTMAYA DEVAM ETTİLER

Bazı vatandaşlar yağmur sebebiyle zor anlar yaşarken Üsküdar'da ise vatandaşlar yağan yağmura aldırış etmeden balık tutmaya devam etti. Balık tutan bir kişi, "2 haftadır boğazda balık sayısında düşme var.Geçen sene aldığımız balığı bu sene göremiyoruz. Balık tutmak bizim için bir hobi olduğu için geldik balık tutuyoruz. Yağmur, çamur demeden arkadaşlarla birlikte balık tutmaya geldik. Yağışta zor oluyor balık tutmak. Yine de bize mutluluk veriyor" dedi.