İstanbul'da Sağanak Yağış Etkisini Göstermeye Başladı

İstanbul
Büyükşehir Belediyesinin yaptığı uyarının ardından sağanak yağış ve rüzgar etkisini göstermeye başladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi akşam saatlerinde yurdun kuzey ve batı kesimlerinin, Orta Akdeniz
üzerinden gelen yağışlı hava ile Karadeniz
üzerinden gelen soğuk havanın etkisi altına girdiği için fırtına ve yağış uyarısında bulunmuştu. Yapılan uyarıların ardından İstanbul'da yağış ve rüzgar etkisini göstermeye başladı. Galata
Köprüsü'nün üzerinde balık tutmak isteyen amatör balıkçılar zaman zaman rüzgar ve yağmur nedeniyle zorluk yaşadı. Zaman zaman şiddetini artıran rüzgar nedeniyle ağaçlar savrulurken, yağmura sokakta yakalanan vatandaşlar şemsiyelerle korunmaya çalıştı. - İSTANBUL
Karadeniz,Akdeniz,İstanbul Büyükşehir Belediyesi,İstanbul
28 Kasım 2018 Çarşamba 22:15